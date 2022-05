NBA, Doncic non ci sta: "Dipende da me"

19-05-2022 10:12

Dopo aver brillato a lungo, Doncic deve fare i conti con la prima gara difficile dei suoi play-off. Wiggins (e il resto dei Warriors) l’ha limitato enormemente in gara 1 (presa dai Mavs 112-87), “fermandolo” a quota 20 punti (3/10 da tre).

Lo sloveno si prende tutte le responsabilità della sua prestazione non eccelsa: “Hanno fatto un ottimo lavoro su di me, soprattutto nel secondo tempo. Credo di dover far meglio. Dipende da me. Come leader, devo essere migliore per l’intero gruppo, quindi tutto dipende da me”, le sue parole riportate da ESPN.

OMNISPORT