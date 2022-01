NBA: Doncic stoppa i Grizzlies, riscatto Warriors a Chicago

15-01-2022 09:12

Undici. È questo il numero di vittorie consecutive a cui si sono fermati i Memphis Grizzlies, sconfitti nella notte NBA per 112-85 dai Dallas Mavericks di Luka Doncic.

Lo sloveno, che non ha potuto contare sull’appoggio di Porzingis (ancora out), ha chiuso la gara del FedEx Forum con l’ennesima tripla doppia (27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) facendo la differenza nei secondi 24 minuti di gioco quando i Mavs hanno schiantato Morant e compagni con un parziale di 62-30.

Memphis quindi ferma la propria risalita nella Western Conference dove a fare corsa di testa sono sempre i Suns di Devin Booker e Deandre Ayton, protagonisti della vittoria 112-94 in quel di Indiana rispettivamente con 35 e 27 punti segnati.

Alle loro spalle, i primi inseguitori restano i Warriors che, pur privi di Green, Thompson e Gary Payton II, guidati da Kuminga (25) e Jordan Poole (22) riscattano la brutta sconfitta di Milwaukee infliggendo un pesantissimo 138-96 ai Chicago Bulls.

L’attuale miglior squadra della Eastern Conference si vede così avvicinare in classifica dai Miami Heat, giustizieri per la seconda volta in due giorni degli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari (18 e 5 rimbalzi per l’azzurro).

Di seguito tutti i risultati di una notte NBA che ha visto ad Est anche la terza vittoria filata dei Cleveland Cavaliers.

Charlotte Hornets – Orlando Magic 109-116

Detroit Pistons – Toronto Raptors 103-87

Indiana Pacers – Phoenix Suns 94-112

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 111-99

Chicago Bulls – Golden State Warriors 96-138

Miami Heat – Atlanta Hawks 124-118

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 109-114

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 85-112

Sacramento Kings – Houston Rockets 126-114

