Nba, Durant può lasciare i Nets: indizi sul futuro

26-06-2022 12:10

Non solo Irving, anche il futuro di Durant è in bilico. L’ultima stagione con i Nets non è andata come sperava e qualche tifoso non è soddisfatto delle sue prestazioni. Nel suo podcast però, Kevin Durant ha risposto per le rime agli hater, lamentandosi di come non sia mai stato rispettato abbastanza nel corso della sua carriera.

Questo il messaggio di Durant: “State odiando un dio. Uno penserebbe, da come parlano di me, che sono un giocatore al sesto anno che non ha fatto un cazzo prima di andare a Golden State. Fate le vostre ricerche, mi è già successo di sentirmi dire queste cose”.

Nel frattempo, arrivano indizi di mercato. L’amico Damian Lillard, con un post su Instagram, ha fatto sognare i tifosi di Portland. La star Nba ha postato una foto modificata con Durant in maglia Blazers accanto a lui.

Nel Draft 2007, i Blazers come prima scelta si affidarono a Greg Oden, rifiutando Kevin Durant. Un pessimo errore: il centro che doveva essere l’erede di Shaquille O’Neal ha giocato appena 82 partite in Nba, Durant invece è diventato uno dei migliori realizzatori di sempre. Stando al segnale lanciato da Lillard però, forse adesso Portland può rimediare.