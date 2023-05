Nba, Embiid Mvp della regular season

Il centro dei Philadelphia 76ers succede a Jokic, che aveva conquistato il trofeo nelle ultime due stagioni

03-05-2023 08:46

E’ Joel Embiid l’Mvp del campionato 2022-2023 di Nba. Il centro del Camerun gioca nei Philadelphia 76ers e vince per la prima volta questo titolo, succedendo nell’albo d’oro a Nikola Jokic, dei Denver Nuggets, che se l’era aggiudicato nelle ultime due stagioni. A Philadelphia non si vinceva questo premio dai tempi di Allen Iverson, stagione 2000-2001.

Embiid ha viaggiato con 33,1 punti di media (miglior marcatore della lega), 10,2 rimbalzi, 4,2 assist 1,7 stoppate a match. I Sixers, grazie al loro campione, hanno vinto 54 partite in regular season, vincendo 4-0 la prima serie dei play off contro i Nets di Brooklyn. Ora sono impegnati nelle semifinali di Eastern Conference contro i Boston Celtics, battuti in gara 1 al Garden senza Embiid, fuori per un problema al ginocchio.

Embiid ha avuto 73 voti su 100, secondo Jokic con 15, quindi Giannis Antetokounmpo con 13. LeBron James per la prima volta ha chiuso con zero voti.