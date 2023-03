Nba, ex lottatore Ufc attacca: "James dopato, abbiamo stesso spacciatore"

Pesanti le affermazioni di Sonnen: "L’Epo aumenta i globuli rossi, permettendogli così di avere una maggiore resistenza e giocare al massimo tutta la partita".

12-03-2023 21:30

Il mondo della Nba è scosso dopo le rivelazioni di Chael Sonnen, ex lottatore Ufc, che ha mosso pesanti accuse contro la star dei Lakers LeBron James. Secondo l’ex lottatore, il miglior realizzatore di tutti i tempi del campionato americano farebbe uso dell’Epo, per mantenersi ancora al top della forma all’età di 38 anni.

Queste le parole diffamanti di Sonnen: “Abbiamo lo stesso spacciatore, so esattamente cosa sta prendendo. L’Epo aumenta i globuli rossi, permettendogli così di avere una maggiore resistenza e giocare al massimo tutta la partita. È la miglior sostanza per aumentare le prestazioni, ciclisti e sportivi di ogni tipo la prendono spesso”.

Sonnen conosce quindi bene la sostanza che secondo lui starebbe prendendo LeBron James, tanto da sottolineare: “Quando gli altri scopriranno quello che fa diranno che non è così grave, ma cambierebbero idea se conoscessero davvero l’effetto di queste sostanze”. Non c’è stata ancora risposta da parte del campione Nba, che potrebbe anche agire per vie legali.