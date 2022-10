NBA, finalmente il debutto di Simmons con i Nets

04-10-2022 09:09

Dopo una lunghissima attesa, Simmons ha fatto il suo debutto con la casacca dei Nets. Curiosamente la sua “prima” con Irving e Durant è arrivata contro i 76ers, la sua ex squadra (Philadelphia, per la cronaca, ha vinto 127-108).

Simmons è rimasto in campo 19′, segnando sei punti e “regalando” sei assist: “Sono grato per essere nuovamente su un campo NBA. Mi sono divertito molto”, le sue parole nel post match riportate da ESPN. Si tratta della prima partita (anche se di preseason) di Simmons dopo ben 470 giorni di attesa: “Pensavo di essere nervoso ma non lo ero. Ero solo entusiasta“.