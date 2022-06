NBA Finals: Curry strepitoso, gara 2 ai Warriors

06-06-2022 08:08

Golden State dimentica lo scivolone in gara 1 e, trascinata da uno strepitoso Curry (29 punti), si porta a casa il secondo atto delle Finals NBA: 107-88 il finale con la serie che ora è nuovamente in parità (1-1).

Decisivo il terzo quarto con i padroni di casa che infliggono ai Celtics un pesantissimo 35 a 14 di parziale che, di fatto, chiude la pratica. Non basta un Tatum in grande spolvero: 28 punti con un eccellente 6/9 dall’arco (il resto del team biancoverde non riesce a supportarlo a dovere). Le Finals NBA si spostano ora a Boston. Al TD Garden si giocheranno gara 3 e 4.