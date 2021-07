I Bucks sono ad una sola vittoria dal vincere l’anello NBA. Grande impresa in quel di Phoenix per Milwaukee che si impone, in rimonta, 123-119 in una combattuta gara 5.

Grazie a questo successo, i Bucks sono ora in vantaggio 3-2 nella serie (il prossimo atto è in programma a Milwaukee). Decisivi Antetokounmpo (32 punti) e Middleton (29). In casa Suns, non bastano 40 punti di un super Booker.

OMNISPORT | 18-07-2021 07:56