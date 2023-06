NBA Finals: Jokic e Murray favolosi, Denver vince gara 3

Tripla doppia per entrambe le All Star dei Nuggets. Heat sconfitti 109-94.

08-06-2023 08:09

Dopo aver perso, tra le mura amiche, gara 2, Denver si è riscattata in Florida. I Nuggets hanno vinto sul campo di Miami (109-94), portandosi sul 2-1 nella serie e riconquistando il fattore campo nelle NBA Finals.

Gara decisa dal duo Jokic-Murray. Le due All Star dei Nuggets sono state un incubo per la difesa degli Heat. 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per Jokic mentre Murray ha chiuso la sua incredibile prestazione con 34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Mai, nella storia delle NBA Finals, due giocatori della stessa squadra avevano realizzato una tripla doppia. Si torne in campo, nella notte tra venerdì e sabato, sempre a Miami, per gara 4 con gli Heat obbligati a vincere per non andare sotto 1-3.