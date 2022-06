NBA Finals, Tatum ha già dimenticato gara 1

05-06-2022 09:24

Nella notte tra domenica e lunedì, sempre a San Francisco, è in programma gara 2 della Finals NBA. Si riparte dall’1-0 per Boston, nonostante un Jayson Tatum da soli 12 punti (3/17 al tiro).

“Ho già vissuto delle brutte serate al tiro nel corso della mia carriera in NBA. Quindi so come comportarmi in queste occasioni. So cosa fare la prossima partita”, le parole dell’All Star biancoverde che si aspetta una Golden State diversa in questo secondo atto delle Finals: “Faranno degli aggiustamenti. Noi dovremo farci trovare pronti e non pensare al fatto che abbiamo vinto gara 1″, le sue parole riportate da ESPN.