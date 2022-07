NBA, Fontecchio firma un biennale da 6,25 milioni

18-07-2022 08:38

Nell’ultima stagione con il Baskonia, Fontecchio ha dimostrato di avere grandi qualità (quasi 12 punti di media a partita e il 41% da tre punti). I Jazz hanno deciso di puntare sul nazionale azzurro.

Come riportato da ESPN, l’ex Olimpia Milano e Virtus Bologna, ha sottoscritto un accordo biennale con gli Utah Jazz (franchigia che si sta completamente rinnovando) a 6,25 milioni di dollari. Per Fontecchio, classe 1995, un’occasione d’oro per dimostrare di essere in grado di fare la differenza anche nel dorato mondo NBA. Il numero degli azzurri nel massimo campionato cestistico al mondo aumenta.