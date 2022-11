NBA: Fontecchio in doppia cifra di punti ma non basta

24-11-2022 08:07

Con il passare delle partite, Fontecchio è sempre più protagonista con la casacca dei Jazz. Nella notte è sceso in campo, per 12′, nella sfida contro Detroit. Ottima la sua prova: 10 punti con un eccellente 2/3 da tre punti.

Purtroppo Utah, alla fine, ha dovuto arrendersi a Detroit (125-116 il finale, 23 punti di Bogdanovic) ma Fontecchio ha dato l’impressione di essere ormai una risorsa importante per i Jazz. Dopo un inizio difficile, l’italiano sta iniziando ad avere sempre più minuti in campo. Nelle ultime cinque partite dei Jazz, ha giocato più di 10′ di media a partita. Ad oggi, in 11 match disputati da Utah, ha una media di 3,0 punti di media a partita. La crescita è evidente.