NBA, Fontecchio si supera ma Utah perde

Season high di punti per l'azzurro (23) ma vince Miami (119-115).

14-03-2023 11:14

Nella notte NBA da registrare la grande performance di Fontecchio. L’ala azzurra è stata grande protagonista del match tra Miami e Utah vinto dagli heat per 119-115.

Fontecchio ha giocato ben 30′, mettendo a referto 23 punti (cinque triple a segno). Si tratta della sua miglior prestazione, a livello di punti segnati, da quanto è approdato in NBA la scorsa estate. La notizia interessante, al di là della sconfitta finale, è il fatto che Hardy, coach dei Jazz, stia dando sempre più fiducia all’ex Milano. Anche contro Miami è partito in quintetto e, ancora una volta, ha disputato una partita importante, ricevendo anche diversi complimenti via social. Nella notte di domenica, i Jazz sono attesi dalla delicata sfida con i Celtics.