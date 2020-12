NBA, Giannis resta ai Bucks: "Questa è casa mia"

Giannis Antetokounmpo ha deciso di restare ai Bucks. Ufficiale il suo rinnovo di contratto: cinque anni a 228 milioni di dollari complessivi. Felicissimo The Greek Freak che, via social network, ha commentato la sua decisione.

“Questa è casa mia, questa è la mia città. Sono fortunato di poter continuare a giocare con i Bucks per i prossimi cinque anni. Facciamo in modo che siano grandi anni. Lo spettacolo va avanti”, le sue parole via social network.

OMNISPORT | 16-12-2020 08:26