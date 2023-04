NBA: Golden State rinasce, Phoenix va alla grande

I Warriors vincono gara 3 con i Kings (114-97) e riaprono la serie. Sorridono anche i Suns.

21-04-2023 08:06

Sotto 0-2 nella serie con Sacramento e con tanti problemi all’interno del gruppo (sospeso Green per il noto flagrant in gara 2), Golden State trova la forza di reagire, portandosi a casa gara 3. Finisce 114-97 con 36 punti di Curry, autore di una gara sontuosa. Ora la serie è sul 2-1 per i Kings.

Sorride anche Phoenix che approfitta dell’assenza di Leonard tra le fila dei LA Clippers (potrebbe saltare anche il quarto atto) e si impone 129-124, portandosi sul 2-1 nella serie. Decisivo Booker che chiude con ben 45 punti. Ottimo l’apporto anche di Durant che chiude con 28 punti a referto. Infine, bel successo di Philadelphia ai danni di Brooklyn: 102-97 e 3-0 nella serie. Harden è stato espulso per un colpo all’inguine. “Inaccettabile” il commento dello stesso Harden nel post match riportato da ESPN.