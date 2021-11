NBA, Green elogia di Steph Curry: "Grande talento difensivo"

29-11-2021 20:58

L’ala grande dei Golden State Warriors Draymond Grenne ha elogiato le grandi doti difensive del playmaker Steph Curry. In venti partite disputate, i Golden State Warriors sono usciti sconfitti solo due volte. Queste le sue dichiarazioni di ammirazione nei confronti dell’abilità difensiva di Curry, in qualche modo oscurate dalle sue doti offensive:

“Stephen Curry è anche un grande difensore. Io lo dico da sempre. È sempre costante in quello che fa. Lui gioca duramente e dà sempre il meglio di sé. Sotto questo aspetto cresce sempre di più. Ora come ora lui è uno dei nostri migliori difensori. È proprio bello vederlo difendere. Dà sempre tutto e i nostri compagni dovrebbero seguire il suo esempio. Lui riesce a migliorare notevolmente la nostra difesa. Le altre squadre questo non l’hanno ancora capito. Ribadisco, non è solo da quest’anno”.

OMNISPORT