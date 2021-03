Nba, Griffin: "Ho scelto i Nets perché sento di poter dare tanto qui"

Blake Griffin è pronto per aiutare i Nets a vincere il titolo: “Non sono infortunato ma ci vorrà qualche giorno per ritrovare la condizione dopo essere stato lontano dal parquet per qualche settimana. Abbiamo stilato una tabella con lo staff tecnico di Brooklyn, credo che dopo qualche allenamento io possa esordire. Ho accettato la proposta dei Nets perché sento di poter dare a questa squadra un contributo importante. Avevano bisogno di un lungo e io volevo tornare a giocare per una contender. Prima di firmare ho parlato diverse volte con Kevin Durant, penso di poter essere utile alla causa in un ruolo non più di primo piano. D’altronde quando in squadra ci sono giocatori come KD, Harden e Irving è giusto che la palla passi prima dalle loro mani, la pallacanestro la conosciamo tutti bene e sono convinto di potermi adattare in fretta al gioco dei Nets”.

Il coach Steve Nash si ritrova ora con diverse opzioni sotto canestro: “Siamo passati dalle scelte forzate di qualche tempo fa a varie opzioni – sottolinea il tecnico canadese – ovviamente ne siamo felici. Cosa mi aspetto da Blake? Non vogliamo mettergli troppa pressione adesso, vedremo quello che potrà darci, di certo rappresenta un’addizione interessante per il nostro roster”.

OMNISPORT | 11-03-2021 13:21