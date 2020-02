Cinque le gare di regular season disputate nella notte. Grazie a 42 punti di Harden, Houston supera Boston (116-105). Bene anche San Antonio che piega OKC 114-106 (15 punti per Gallinari, zero per Belinelli).

Un Zion da 31 punti trascina New Orleans al successo ai danni di Portland (138-117, 10 punti per Melli). Sorride anche Washington: 126-114 su Chicago. Infine colpo di Philadelphia che batte i LA Clippers (110-103).

SPORTAL.IT | 12-02-2020 07:34