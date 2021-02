Grazie a 37 punti e 11 rimbalzi di uno scatenato Harden, Brooklyn si sbarazza dei LA Clippers (112-108). Il record dei Nets è sempre più brillante (20-12). Importante l’apporto anche di Irving (28 punti).

Riscatto Milwaukee: 128-115 ai danni di Sacramento con 38 punti di Antetokounmpo. Toronto riesce ad imporsi su Philadelphia (110-103, non bastano ai 76ers 28 punti di Simmons). Boston battuta da New Orleans (120-115, 17′ e tre punti per Melli).

OMNISPORT | 22-02-2021 07:20