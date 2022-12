16-12-2022 08:25

Tre successi casalinghi su quattro nella notte italiana di venerdì in NBA. L’unica vittoria esterna è degli Heat che passano in volata a Houston grazie al nuovo career best di Tyler Herro, 41 punti con 13/20 dal campo e 10 triple, primato personale appena aggiornato dopo le nove contro Oklahoma. I Rockets pagano l’errore dall’arco di Kevin Porter Jr. allo scadere.

I Suns si rialzano dopo cinque sconfitte vincendo in casa dei Clippers grazie ai 27 punti di Mikal Bridges e ai 15 di Chris Paul, Pelicans beffati all’overtime dai Jazz (ancora privi di Fontecchio) nonostante i 31 punti di Zion Williamson: decidono i 70 della premiata ditta Clarkson (39)-Markkanen (31). Sul velluto i Grizzlies sui Bucks di uno spento Antetokounmpo (19 punti) grazie a un Ja Morant da collezione: tripla doppia (25 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e 25 punti.

I risultati della notte:

Houston Rockets-Miami Heat 108-111

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks 142-101

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 132-129

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 95-111