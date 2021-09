NBA: i Lakers cambiano il contratto a Austin Rivers

Dopo aver firmato un two-way contract con i Los Angeles Lakers subito dopo il Draft NBA 2021, Austin Rivers ha appena ottenuto una modifica al suo precedente accordo: il playmaker nelle prossime ore firmerà un contratto standard. I californiani gli hanno offerto un biennale con una team option per il secondo anno. Non si conoscono i dettagli del contratto, ma dovrebbe essere chiaramente un minimo salariale.

Il figlio di Doc si è unito ai Lakers partecipando anche alla Summer League 2021, dove ha viaggiato con una media di 7 punti, 3.8 rimbalzi, 2 assist e 1 palla rubata ad allacciata di scarpa, tirando però con il 29.5% dal campo (25% dall’arco). Il play dovrebbe comunque giocare diverse partite in G-League con con i South Bay Lakers, per poi cercare di sviluppare il suo gioco per dare una mano a LeBron nei piani alti della lega.

Ora i californiani hanno 14 contratti standard a roster. I Lakers sono pronti al training camp.

27-09-2021