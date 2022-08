NBA, i Los Angeles Lakers ritirano la maglia di Pau Gasol

18-08-2022 08:42

Presto, anche la maglia di Pau Gasol verrà esposta tra quelle ritirate in bella vista alla Crypto.com Arena, casa dei Los Angeles Lakers. La cerimonia del ritiro della casacca numero 16 del centro spagnolo avverrà il prossimo 7 marzo.

“Un campione, una leggenda, e per sempre parte della famiglia dei Lakers”. Con questo post, la franchigia ha confermato il ritiro della maglia del fuoriclasse spagnolo classe 1980, per sei stagioni ai Los Angeles Lakers (2008-2014, due anelli NBA vinto con i gialloviola). Pau Gasol entrerà nella storia dei Lakers per sempre, al fianco di gente come Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e pochi altri eletti.