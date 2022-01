NBA, i Suns festeggiano 10 vittorie di fila

31-01-2022 08:30

Tante emozioni nella notte NBA. Phoenix si scatena nel quarto periodo (36 a 19 il parziale) e batte San Antonio 115-110. Per i Suns si tratta della decima vittoria di fila.

Vittoria roboante di Denver che spazza via Milwaukee con un secco 136-100 (non bastano i 29 punti di Antetokounmpo). Male anche Utah che perde il match con Minnesota (126-106). Grave infortunio per Ingles, stella dei Jazz.

I risultati della notte:

MINNESOTA TIMBERWOLVES-UTAH JAZZ 126-106

PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 115-110

ATLANTA HAWKS-LOS ANGELES LAKERS 129-121

CHARLOTTE HORNETS-L.A. CLIPPERS 90-115

CHICAGO BULLS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 130-116

DETROIT PISTONS-CLEVELAND CAVALIERS 115-105

ORLANDO MAGIC-DALLAS MAVERICKS 110-108

MILWAUKEE BUCKS-DENVER NUGGETS 100-136

