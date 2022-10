NBA, il derby di Los Angeles sorride ai Clippers

21-10-2022 08:57

Inizio di stagione decisamente in salita per i Los Angeles Lakers. Dopo la sconfitta all’esordio con Golden State, i gialloviola, tra le mura amiche, si devono arrendere anche ai Los Angeles Clippers (103-97).

Prestazione horror per Westbrook che chiude con soli due punti in 27′ di gioco (0/11 dal campo). Prima volta senza canestri dal campo dal 2016 per lo “0” gialloviola. Non bastano i contributi di Davis (25 punti) e James (20). Dall’altra parte, partendo dalla panchina, Leonard chiude con 14 punti.

Ottimo successo, sempre nella notte, per Milwaukee che, all’esordio, si impone su Philadelphia per 90-88. Bene Antetokounmpo (21 punti e 13 rimbalzi, con anche otto assist). Non basta, tra i 76ers, un Harden da 31 punti complessivi.