NBA: il futuro di Simmons è ancora un mistero

13-01-2022 09:32

A circa un mese dalla scadenza dei termini per le trade, il futuro di Simmons è ancora avvolto nel mistero. L’All Star dei 76ers vuole essere scambiato ma la proprietà vuole garanzie (un All Star in cambio).

Paul, agente di Simmons, si è incontrato con i vertici dei 76ers per sbloccare la situazione ma la situazione sarebbe ancora in stand-by, come riportato da ESPN. Simmons non vuole giocare più a Phialdelphia ma, per andar via, deve arrivare un giocatore di egual valore. Complicato.

OMNISPORT