08-11-2021 11:50

Kyrie Irving, giocatore dei Brooklyn Nets è al momento fuori squadra dopo non essersi sottoposto a vaccinazione.

Eppure è stato inserito nella lista dei selezionabili per l’All-Star Game NBA 2022 che si giocherà a Cleveland il prossimo 20 febbraio. La stella dei NETS non ha giocato un minuto però risulta solo momentaneamente sospeso, come se fosse infortunato.

Per il momento può essere così votabile dai tifosi creando un precedente del tutto particolare.

OMNISPORT