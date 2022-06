NBA, Irving sempre più deciso a restare a Brooklyn

28-06-2022 08:47

Secondo quanto riportato da The Athletic, Irving avrebbe fatto la sua scelta. Visto il tentennare dei Los Angeles Lakers (franchigia che sembrava intenzionata ad averlo nel roster), l’All Star avrebbe deciso di restare ai Brooklyn Nets, esercitando la sua player option pari a ben 37 milioni di dollari.

“Ci vediamo in autunno”, le sue parole che, di fatto, fanno pensare che, il prossimo anno, il Campione NBA con i Cleveland Cavaliers (insieme a James) sarà ancora una delle stelle dei Nets. Sempre che non arrivi una trade comunque. Insomma, non tutto è proprio definito nel futuro di Irving.