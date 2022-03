Nba, Irving stellare da 60 punti trascina i Nets

16-03-2022 09:32

Devastanti i Nets contro gli Orlando Magic: i ragazzi di Nash vincono 150-109 con un super Kyrie Irving, autore di ben 60 punti (nuovo record per la franchigia di New York). Al termine del match, il protagonista però ha elogiato il lavoro del gruppo: “Merito della squadra – sottolinea Irving che alla fine tira con un eccellente 20/31 dal campo – siamo riusciti a trovare ritmo senza mai forzare. Probabilmente un paio di tiri non avrei dovuto prendermeli perché erano raddoppiati o triplicati. Ma fintanto che i miei compagni non si arrabbiano, ne vale la pena”.

Il dato ancora più clamoroso riguarda la prima metà di gara: 41 punti, tirando 14-19 dal campo (con anche un modesto 6-7 da 3 punti). Negli ultimi 25 anni, solo l’idolo di Irving, ovvero Kobe Bryant (che ne ha messi 42), è riuscito a fare meglio contro gli Wizards dell’ultimo Jordan.

Brooklyn porta così a casa il suo quarto successo consecutivo. Buona anche la prestazione del solito Durant, ma questa volta è l’amico Irving a rubare la scena. Una prestazione importante per il 29enne di Melbourne in una stagione tutt’altro che semplice.

Trionfo anche per i Suns, primi a Ovest e già matematicamente ai playoff. Booker, autore di 27 punti, trascina i compagni al successo contro i New Orleans Pelicans 131-115, per gli avversari brillano Jones e McCollum ma non bastano i 43 punti messi insieme in due.

Grazie a un secondo quarto da 42 punti, i Grizzlies spazzano via gli Indiana Pacers 135-102. Match più combattuto quello tra i Miami Heat e Detroit Pistons, con la vittoria del team della Florida per 105-98. Brilla Herro con 29 punti.

OMNISPORT