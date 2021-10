Nba, Iverson esclude James dalla top 5 dei più decisivi

Non rilascia spesso interviste la leggenda Nba Allen Iverson, ma quando lo fa c’è da divertirsi. A Bleacher Report, The Answer ha dichiarato di non avere rimpianti sul fatto di non aver vinto un anello nella lega di basket più famosa al mondo: “Non ci penso mai. Mai. Fino a quando non sento una domanda del genere. Ci sono andato vicino. Ci ho provato. Ma non è successo. Si vede che Dio non voleva questo per me”.

Successivamente, Iverson ha rivelato chi sono secondo lui i più decisivi nei momenti importanti in Nba: “Steph Curry, Kevin Durant, James Harden, Bradley Beal, Damian Lillard…lui non è solo un killer, è un serial killer! Steph è diabolico ma Dame è brutale, passa la metà campo e spara la bomba sulla sirena, non ha paura, è irrispettoso”.

L’esclusione di Lebron James ha scatenato i fan della Nba sui social. The Answer, ancora una volta, ha fatto parlare di sé.

OMNISPORT | 04-10-2021 10:46