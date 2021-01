Il big match tra LA Lakers e Milwaukee Bucks sorride ai Campioni NBA in carica che si impongono con il risultato finale di 113-106. Decisivo James, autore di 34 punti. Dall’altra parte non bastano i 25 punti di Antetokounmpo.

Nelle altre sfide, i NY Knicks battono i Golden State Warriors 119-104 (30 punti per Curry). Gli Utah Jazz, invece, hanno la meglio nella partita contro i New Orleans Pelicans (129-118, due minuti e zero punti per Melli).

