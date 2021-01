Nba, James ricorda Bryant: "Le leggende non muoiono mai"

Domani sarà l’anniversario della morte di Kobe Bryant e della figlia, deceduti in un tragico incidente con l’elicottero. L’amico Lebron James ha voluto ricordare l’ex capitano dei Lakers: “Il tempo guarisce tutto? È un detto. Siamo ancora coinvolti psicologicamente per quanto successo. E ci vuole tempo per passare oltre. Ognuno ha il proprio processo di lutto. Una spiegazione su quello che è successo? Cerco sempre di non tornare in quello spazio mentale, perché è qualcosa di troppo buio. Non solo per me, ma per la nostra organizzazione e per tutti coloro che sono ancora coinvolti in questa cosa”.

Per James, Bryant era un punto di riferimento: “Guardavo Kobe solo per il suo modo di giocare. Certamente c’erano diverse somiglianze tra lui e Mike, ma ho apprezzato il gioco di Kobe per il gioco di Kobe. L’eleganza con cui giocava, le capacità di gestione della palla, il tiro, tutto ciò che ha fatto sul parquet. Lo rispettavo per quello che era come giocatore e per quello che era in grado di fare sul parquet”.

Per Bryant, invece, il modello da seguire è sempre stato Michael Jordan: “Il fatto che sia stato in grado di prendere alcune cose da MJ e guardare al DNA di MJ ed essere effettivamente in grado di replicarle è qualcosa di speciale. Molte persone ci provano, molte persone vorrebbero poter prendere cose e mosse da alcuni dei più grandi, ma non riescono. Non hanno la capacità di farlo. Non hanno la spinta per farlo, la mentalità per farlo. Lui lo ha fatto e lo ha fatto ad alto livello per molto, molto, molto tempo. Dobbiamo solo rispettarlo. Ci sono molte cose che muoiono in questo mondo, ma le leggende non muoiono mai, e lui è esattamente una leggenda. Dobbiamo rendergli onore ogni volta che scendiamo in campo”.

OMNISPORT | 25-01-2021 20:37