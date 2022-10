06-10-2022 08:08

Parliamo di preseason ma perdere non piace a nessuno, in particolare a James. Dopo aver perso, malamente, la prima uscita contro i Kings (-30), i Lakers si sono arresi anche ai Suns (119-115 il finale).

LeBron James non è stato a guardare, anzi si è impegnato veramente: 23 punti con 8/11 dal campo ma il successo non è comunque arrivato. Due partite, due sconfitte per i gialloviola che ora attendono la sfida con Minnesota per provare a portare a casa la prima gioia stagionale. Nelle altre gare, Boston è stata battuta da Toronto (125-119) mentre Dallas ha avuto la meglio con OKC (98-96). Indiana ha superato Charlotte (122-97). Infine, Philadelphia si è imposta su Cleveland (113-112).