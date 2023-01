NBA: Jokic e Denver non si fermano più, male i Lakers

19-01-2023 08:52

Continua il magic moment dei Nuggets. Trascinati dal solito, immenso Jokic (altra tripla doppia con 31 punti, 13 assist e 11 rimbalzi), Denver si sbarazza anche di Minnesota (122-118), conquistando la 32a vittoria stagionale (13 le sconfitte). Ad Ovest, i Nuggets fanno paura a tutti.

Fanno meno paura i Los Angeles Lakers che, nonostante 32 punti di James, si arrendono ai Sacramento Kings (116-111 il finale). Solo tre minuti in campo, con tre punti, per Fontecchio nella vittoria di Utah ai danni dei Los Angeles Clippers (126-103). Brutto passo falso di Dallas che perde il match con Atlanta (130-122). Charlotte batte Houston (122-117) mentre Washington regola New York (116-105). Miami batte New Orleans (124-98) e OKC piega Indiana (126-106). Bene anche Memphis: 115-114 su Cleveland.