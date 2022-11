NBA, Kawhi Leonard di nuovo infortunato

23-11-2022 16:25

Kawhi Leonard, a seguito del colpo subito nel quarto periodo nel match contro gli Utah Jazz ha subito una distorsione alla caviglia.

Un nuovo stop per il giocatore dei Clippers, che non ci voleva. Leonard era rientrato da soli tre incontri dopo un’assenza di quattro settimane. Nel prossimo match contro Golden State non ci sarà poi nemmeno Paul George per problemi al tendine. Non la situazione ideale per la squadra di Los Angeles e di coach Lue.

Leonard dopo la botta si era detto ottimista e aveva detto: “Ho soltanto girato la caviglia, non avrò grossi problemi”.