Nba, Kuzma: "Nessun rancore con i Lakers e Lebron James"

Adesso ai Wizards, l’ex ala dei Los Angeles Lakers Kuzma ha voluto precisare alcune cose dopo l’addio a Lebron James e compagni: “Nessuna animosità o rancore, i rapporti sono rimasti certamente ottimi. Due giorni dopo essere stato scambiato eravamo ancora insieme a passare il tempo [con LeBron, ndr]”.

Kuzma ha speso altre bellissime parole per la franchigia di L.A.: “Sono arrivato nella lega come giocatore dei Lakers, non ho mai conosciuto altro. È stata una famiglia fin dal primo momento. E anche se me ne sono andato, rimane una famiglia per me. Ho ricevuto messaggi e chiamate da Jeanie [Buss, la proprietaria, ndr] e Rob [Pelinka, il capo della dirigenza, ndr] ma anche dai magazzinieri e da chi lavora all’arena. Tutti mi hanno fatto gli auguri per una carriera di successo. Perciò non c’è nessun rancore, proprio solo affetto”.

OMNISPORT | 07-09-2021 20:06