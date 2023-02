NBA, la prima di Doncic-Irving finisce con una sconfitta

55 punti complessivi ma il successo va a Sacramento. Bene i LA Lakers senza James.

12-02-2023 08:16

Tanta attesa per vedere, per la prima volta, Doncic e Irving giocare insieme. Le due All Star dei Mavs hanno chiuso con 55 punti complessivi ma Dallas ha perso la sfida, dopo un overtime, con Sacramento (133-128). Decisivo un super Fox che, nell’overtime, segna ben 14 punti, decisivi per la vittoria dei Kings.

Sorride, invece James. Costretto a non giocare per un fastidio alla caviglia, il neo miglior marcatore della storia NBA ha visto i suoi LA Lakers battere Golden State (109-103 il finale). Protagonista assoluto Schroder che ha chiuso la partita con ben 26 punti totali. Male Utah, sconfitta da New York (126-120, solo quattro minuti in campo per Fontecchio, con zero punti a referto). Banchero segna, invece, 16 punti ma Orlando si arrende a Miami dopo un overtime (107-103 il finale della partita).