NBA: Lakers al tappeto, James non si sente ancora in forma

Brutta sconfitta con i Bulls: "Sono rimasto lontano dal parquet per quattro settimane, dovrò rimettermi in forma".

27-03-2023 08:39

Chiaramente non è ancora il vero King James. Evitata l’operazione chirurgica grazie ad uno specialista (definito “il Lebron del piede” dallo stesso All Star gialloviola), James sta provando a dare il suo contributo ai LA Lakers in questo finale di stagione per non perdere l’accesso alla post season.

Nella notte, partendo dalla panchina, ha segnato 19 punti. Un buon apporto ma la vittoria è andata ai Bulls (118-108). Nel post match, LBJ è stato chiaro sulle sue condizioni: “Chiaramente, in questo momento, non sono in forma. Ho fatto un paio di penetrazioni e mi sono ritrovato senza palla perché pensavo di poter attaccare a una velocità maggiore. Sono rimasto lontano dal parquet per quattro settimane, dovrò rimettermi in forma in questo ultimo spezzone di stagione”. Al momento, il record dei gialloviola è 37-38.