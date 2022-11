10-11-2022 10:43

Nella notte, i Los Angeles Lakers sono stati spazzati via nel derby dai Los Angeles Clippers (114-101): nona sconfitta nelle prime 11 partite. Come se non bastasse, LeBron James ha dovuto lasciare il campo infortunato.

NBA, inizio di stagione horror e LBJ non trova soluzioni

L’inizio della regular season di LeBron James e compagni è da film horror. Contro i Los Angeles Clippers, è arrivata la nona sconfitta, la quarta consecutiva (solo due le vittorie). Nonostante l’impegno di LBJ, vincitore di quattro titoli NBA (uno proprio con i LA Lakers), la squadra è in grande affanno.

A 5′ e 41″ dalla fine del quarto periodo, L’asso gialloviola è uscito dal campo zoppicando: “Non ho fatto nulla di particolare. Mentre ricadevo a terra, ho sentito un fastidio all’inguine”, le parole di LBJ a ESPN. Da ricordare che il 37enne All Star ha già subito uno strappo all’inguine sinistro nella stagione 2018/19: 17 partite saltate.

Lakers, gli esami strumentali sull’infortunio di Lebron James

Come fatto sapere dalla stessa franchia gialloblù, oggi verranno svolti gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio al 6 dei LA Lakers e sapere se e quanto dovrà stare fermo.

Con un record pesantemente negativo (2-9), perdere LeBron James sarebbe deleterio per la squadra che, nel recente passato, ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, in particolare quelli di Anthony Davis.

Lakers, i 37 anni di LeBron James sono fonte d’ansia

Chiaramente i dubbi sulla tenuta fisica di LeBron James sono al centro di mille discussioni. A 37 anni, il 6 punta ad essere ancora grande protagonista. A livello individuale, sta inseguendo il record di punti di Kareem Abdul-Jabbar ma vorrebbe anche provare a portarsi a casa il quinto anello NBA, gli stessi del compianto Kobe Bryant.

Le condizioni fisiche di LeBron James sono sotto la lente d’ingrandimento. Alla sua 20° stagione NBA, LBJ non può permettersi infortuni gravi e stagioni negative. Non è eterno, anche se, da come gioca, potrebbe sembrare che lo sia.