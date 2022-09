NBA, LeBron James a caccia del record di Kareem Abdul-Jabbar

28-09-2022 08:35

LeBron James si sta preparando per quella che sarà la sua ventesima stagione NBA. Lo farà ancora con la casacca dei Los Angeles Lakers e con il solito obiettivo di sempre: provare a vincere un altro anello NBA.

Tuttavia, LBJ è in corsa anche per un altro traguardo decisamente prestigioso, ovvero il titolo di miglior marcatore NBA di tutta la storia. Al momento, la specialissima classifica vede Kareem Abdul-Jabbar al primo posto con 38387 punti. LeBron James è secondo a soli 1325 punti: “Sembrava un record impossibile, sono onorato di poterci pensare. Sarebbe fantastico“, il commento dello stesso LBJ. Un motivo in più per seguire le gesta di uno dei più grandi giocatori NBA di sempre.