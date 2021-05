NBA: Lakers ko a Portland, ok Utah Jazz

Vittoria pesante per Portland contro i Los Angeles Lakers in una delle partite di NBA disputate nella notte. I Blazers grazie a un Lillard da 38 punti hanno piegato i gialloviola, ancora privi di Lebron James, non bastano i 36 punti di Anthony Davis.

Tra le altre partite, vittorie importanti degli Utah Jazz contro i Nuggets, Bogdanovic mette a segno ben 48 punti. Ok i 76ers, sempre più primi ad est, contro New Orleans, i Bucks stendono gli Hornets.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-LOS ANGELES LAKERS 106-101

UTAH JAZZ-DENVER NUGGETS 127-120

PHILADELPHIA 76ERS-NEW ORLEANS PELICANS 109-107

MILWAUKEE BUCKS-HOUSTON ROCKETS 141-133

CHICAGO BULLS-BOSTON CELTICS 121-99

MIAMI HEAT-MINNESOTA TIMBERWOLVES 121-112

CHARLOTTE HORNETS-ORLANDO MAGIC 122-112

DALLAS MAVERICKS-CLEVELAND CAVALIERS 110-90

SACRAMENTO KINGS-SAN ANTONIO SPURS 104-113

PHOENIX SUNS-NEW YORK KNICKS 128-105

OMNISPORT | 08-05-2021 08:52