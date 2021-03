NBA, le possibilità di mercato dei Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers devono completare il roster: alcune firme ed alcuni addii estivi, o meglio autunnali, visto il periodo della free agency 2020, non hanno portato ad un netto miglioramento della squadra, come molti tifosi di LA speravano.

Di seguito si propongono 4 nomi, come riporta anche nbapassion.com, che potrebbero fare al caso di LeBron e compagni.

1 . Blake Griffin

Lakers, Clippers, Nets, Miami e Warriors sono le squadre in prima fila (con i Nets al momento in pole) per firmare Blake Griffin, ufficialmente free-agent. Nonostante il pessimo rendimento stagionale a Detroit e le condizioni fisiche precarie, Blake Griffin è ancora oggi un ottimo point producer, un ball-handler sul pick-and-roll di livello, ed un attaccante di buon livello in transizione offensiva. Ecco perchè interessa.

2 . PJ Tucker

Rappresenterebbe un vero e proprio completamente per la franchigia di Los Angeles. Avrebbe una buona compatibilità sia con Davis che con Harrell. Inoltre è un buonissimo tiratore dagli angoli, grazie a James potrebbe scatenare un potenziale davvero devastante, e permetterebbe al King e Davis di avere più spazio nel campo. Su di lui ci sono i Nets, sempre presenti in ogni discorso per free agent potenziali, i Bucks, ma anche Heat, Nuggets ed appunto Lakers.

3 . JaVale McGee

Qui si tratterebbe di un ritorno a LA, anche se in una modalità non convenzionale. Per tornare dovrà essere scambiato dai Cavs ad un terzo team, e quindi sarà possibile per LA riprenderlo, visto che i Cavaliers non possono scambiarlo direttamente con i Lakers. McGee garantirebbe centimetri sotto canestro e un’importante forza esplosiva.

4 . Andre Drummond

Con ogni probabilità verrà liberato da Cleveland con un Buyout. Drummond è un eccellente rimbalzista, sia difensivo che offensivo, in grado di dare centimetri e fisicità alla difesa ed all’attacco. Nets, Lakers e Clippers sono le tre squadre da seguire come anche i Mavs, anche se più defilati al momento.

OMNISPORT | 07-03-2021 12:49