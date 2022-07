NBA, le ultime sulla questione Durant

05-07-2022 15:46

La notizia è ormai di dominio pubblico, Kevin Durant lascerà i Nets. Il club di New York ha così, secondo quanto riporta ESPN, stilato le prime condizioni.

Ne ha parlato l’esperto Adrian Wojnarovski: “Il mercato è in fermento e i Nets si aspettano di ricevere diverse offerte creative per KD, che comprendono sia giocatori giovani di talento che chiamate al Draft: a Brooklyn stanno cercando di creare uno “schema” di base, una bozza di offerta, un pacchetto base da cui partire per prendere in considerazione offerte per Durant. Dopo il passaggio di Gobert a Minnesota infatti, quello è diventato uno dei riferimenti da tenere in considerazione”.

Per il momento le preferenze del giocatore sono Miami e Phoenix, ma le trattative vanno a rilento.