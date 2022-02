NBA, LeBron James dopo aver battuto il record di Kareem: "Penso sia una cosa abbastanza grande"

13-02-2022 16:29

LeBron James ha superato Kareem Abdul-Jabbar come top scorer di tutti i tempi dell’NBA nella storia della regular season e dei play-off nel corso della sconfitta dei Los Angeles Lakers contro i Golden State Warriors. Il quattro volte MVP NBA ha guidato il punteggio per i Lakers nella sconfitta 117-115 di sabato al Chase Center con 26 punti, aggiungendo anche 15 rimbalzi e otto assist in un altra prestazione impressionante.

Con la partita contro gli Warriors, il King è arrivato a quota 44.157 punti (36.526 nella stagione regolare e 7.631 nei playoff) contro i 44.149 punti di Abdul-Jabbar (38.387 e 5.762), secondo in questa speciale classifica.

Un mito, una vera e propria leggenda il 37enne dei Lakers, che potrebbe continuare su questi livelli ancora per due o tre anni almeno.

Questo bellissimo record fa da contraltare alla non eccelsa stagione dei gialloviola, al momento noni in Western Conference con un record di 26-31 in stagione. Saranno fondamentali le prossime partite contro Utah e poi il derby con i Clippers. I Lakers vogliono continuare a puntare i playoff, ma James non può di certo fare tutto da solo.

OMNISPORT