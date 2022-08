NBA, LeBron James ha trovato il suo jolly difensivo

25-08-2022 09:21

Nel corso della scorsa stagione, i Los Angeles Lakers, infortuni a parte, hanno avuto tanti problemi a livello difensivo. Per risolverli, la dirigenza gialloviola ha deciso di affidarsi ad uno specialista difensivo, ovvero Beverley.

Lo scorso anno a Minnesota, arriva da Utah (in cambio di Johnson e Horton-Tucker). Nonostante non sia più giovanissimo (34 anni), Beverley è ancora uno dei migliori difensori in circolazione e potrà sicuramente dare una mano a James e compagni. Il suo contratto vale 13 milioni di dollari. Per i Lakers un rinforzo importante per provare a rendere la squadra meno porosa a livello difensivo e più aggressiva in campo.