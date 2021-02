NBA, LeBron: "Nessuno può sostituire Davis"

I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno, per un paio di settimane, di Anthony Davis, messo ai box a causa di un problema al tendine d’Achille che lo terrà fuori almeno fino a marzo.

L’altro giocatore simbolo dei Lakers e della Lega, LeBron James, si è soffermato proprio su cosa comporterà per la squadra l’assenza di Davis: “Dobbiamo fare tutti un passo in avanti. Non ci aspettiamo che un singolo giocatore cerchi colmare il vuoto lasciato da AD. Nessuno sarà in grado di farlo. Davis è imparagonabile. Quindi, tutti possiamo e dobbiamo fare di più. Questo deve essere il nostro lavoro, ossia andare in campo e fare quello che abbiamo visto stasera. I 4 ragazzi che abbiamo preso nell’ultima offseason hanno fatto tutti di più stasera. DS (Dennis Schröder), Trezz (Montrezl Harrell), Wes (Matthews) e Marc (Gasol). Hanno alzato il livello di gioco. E ne avremo ancora bisogno”.

OMNISPORT | 17-02-2021 13:07