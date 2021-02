NBA: LeBron stende i Nuggets, Dallas ancora ko

I Los Angeles Lakers hanno superato per 114-93 i Denver Nuggets in una delle partite di NBA giocate nella notte. I californiani si scatenano nel secondo tempo trascinati da un Lebron James da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Nuova sconfitta per i Dallas Mavericks, piegati dai Warriors per 147-116 (40 punti di Kelly Oubre Jr), gli Utah Jazz hanno battuto gli Hawks (5 punti per Gallinari).

LOS ANGELES LAKERS-DENVER NUGGETS 114-93

DALLAS MAVERICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 116-147

PHILADELPHIA 76ERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 105-121

ATLANTA HAWKS-UTAH JAZZ 91-112

MEMPHIS GRIZZLIES-HOUSTON ROCKETS 103-115

OMNISPORT | 05-02-2021 08:26