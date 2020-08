NBA, Leonard elimina Dallas

I LA Clippers di qualificano per le semifinali di conference ad Ovest, superando, in gara 6, Dallas (111-97 il finale). Nonostante una prova monster del solito Doncic (38 punti), è Leonard (33 punti) a festeggiare. Nel primo quarto, espulsione di Morris per un brutto fallo ai danni proprio di Doncic.

Spettacolo nella gara 6 tra Denver e Utah. Trascinati da un Murray da leggenda (50 punti), i Nuggets piegano Utah (119-107 il finale) e forzano la serie ad una gara 7 che promette scintille. Da ricordare che i Jazz si erano portati sul 3-1 nella serie.

OMNISPORT | 31-08-2020 07:16