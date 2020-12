Nba, Leonard spaventa i Clippers: "Potrei essere free agent nel 2021"

Al termine di questa stagione, Kawhi Leonard potrebbe rifiutare la player option presente nel contratto – del valore di 36 milioni di dollari – per diventare free agent nell’estate 2021. Molto dipenderà dall’esito del campionato che a breve aprirà le danze. Se i Clippers potranno lottare per il titolo fino alla fine, molto probabilmente il due volte MVP delle finali prenderà in considerazione l’idea di restare ancora in California.

Nel frattempo, Leonard ha altro per la testa: “Nella situazione nella quale mi ritrovo oggi, penso soltanto a fare bene in questa stagione. Non sto dicendo di voler andare via né di restare a Los Angeles, mi concentro su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi. Ovviamente, qualora non dovessi avere problemi fisici, la decisione migliore per me a livello contrattuale è quella di rifiutare la player option. Ma questa è soltanto una considerazione di carattere economico, non vuol dire che andrò via o che resterò ai Clippers. Ne parleremo a tempo debito”.

OMNISPORT | 22-12-2020 12:20