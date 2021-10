Nba, Lillard sul futuro: "Presto saprete la verità"

Il futuro di Lillard è a Portland? Per ora sì, come dimostra la risposta del leader dei Blazers: “Se sei quello che dici di essere, e lo dimostri di continuo, non devi preoccuparti di quel che dice la gente, continui a essere te stesso. Abbiamo fatto mosse che mi sono piaciute, mi aspetto un miglioramento in difesa col nuovo organico. Non pensavo che d’improvviso riuscissimo a portare qui Kevin Durant, ma credo che i colloqui avuti con la dirigenza siano stati autentici e che ci si muova tutti nella giusta direzione, per darci un’opportunità di successo. Siamo competitivi da anni, ma alla fine della passata stagione volevo vedere l’organico migliorare, e abbiamo fatto passi avanti”.

Lillard ha un contratto fino al 2024 con i Blazers. Il tempo c’è ma parlando di futuro Lillard chiude dicendo: “Presto saprete la verità”.

OMNISPORT | 01-10-2021 18:34