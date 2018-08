NBA Live 19, puoi creare la tua giocatrice di basket: ecco come

In NBA LIVE 19 è finalmente possibile creare una giocatrice di pallacanestro di sesso femminile: per la prima volta in assoluto, infatti, si potrà dare libero sfogo alla fantasia e realizzare il profilo di una cestista all’interno della modalità The One! Scarpe, accessori, tatuaggi…

EA Sports ha dichiarato ai fan del titolo che quest’anno potranno mettersi letteralmente nei vestiti di un’atleta di pallacanestro donna e giocare in Live Run, nel giro del mondo Strada, negli Eventi Live e in diverse altre modalità.

Una volta cliccato su “Crea giocatrice femminile” potrete inserire il vostro viso nel gioco attraverso la Companion App per mobile di NBA LIVE 19: GameFaceHD, infatti, prevede già alcuni modelli di testa predefiniti, ma permetterà agli utenti anche la scansione di volti femminili. Bisognerà essere molto precisi, indicando poi altezza e peso, elementi che incideranno sullo stile di gioco che distinguerà la vostra atleta.

Non solo. Si potrà scegliere tra centinaia di acconciature e accessori per personalizzare il più possibile la vostra giocatrice. E poi tatuaggi, calze, scarpe… Insomma, potrete davvero scegliere ogni singolo dettaglio senza frenare la vostra fantasia!

Gli sviluppatori hanno poi sottolineato che non ci saranno parametri fisici differenti tra giocatori e giocatrici: tutti, infatti, avranno le stesse opzioni a disposizione. Le cestiste potranno anche vantare alcune caratteristiche estetiche speciali. E non finisce qui. Ogni ricompensa che sarà sbloccata avrà la versione maschile e femminile.

Siamo sicuri che siete curiosi quanto noi di creare la vostra giocatrice femminile di pallacanestro. Per farlo però dobbiamo ancora aspettare fino al prossimo 7 settembre!

HF4 | 02-08-2018 08:30